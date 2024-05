Vídeo mostra loja do Grêmio completamente saqueada após enchente

Em meio ao maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, criminosos aproveitaram a situação de calamidade para saquear a loja oficial do Grêmio na Arena. O local foi invadido na semana passada enquanto o estádio gremista abrigava algumas vítimas das enchentes em Porto Alegre e vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (14) mostram como ficou o estabelecimento após levarem o cofre, computadores, televisores, camisas do clube e outros itens.

A Arena do Grêmio segue inundada pelas enchentes na Zona Norte de Porto Alegre e fora de operação. Dessa maneira, o clube ainda não tem o levantamento do prejuízo do saque sofrido na loja GrêmioMania.

No domingo, dia 5, um grupo conseguiu arrombar a porta da loja do clube, localizada na esplanada do estádio, e entrar no local. Na ocasião, havia 10 seguranças na Arena, que estavam ilhados em outra parte do estádio desde sexta-feira (3), e não conseguiram evitar o roubo.

Vídeo mostra como ficou a loja do Grêmio:

LOJA DO GRÊMIO NA ARENA. SAQUEADA ATÉ ULTIMO PRODUTO. Infelizmente algumas pessoas aproveitaram a falta de luz e seguranças no local e "limparam" a loja.#gremio pic.twitter.com/L8iJmF5DAx — Leonardo Müller / Careca de Saber TV (@oleonardomuller) May 14, 2024

