Palmeiras x Del Valle: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão lidera a chave com folga, com 10 pontos somados e precisa de apenas um empate para garantir a primeira posição. Por outro lado, os equatorianos estão na segunda posição do grupo, com quatro pontos, mas empatado com San Lorenzo e Liverpool-URU. Assim, uma vitória se mostra crucial nesta altura do campeonato.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Star+.

Como chega o Palmeiras

O time brasileiro tem 10 pontos e é líder do Grupo F, com grande vantagem na ponta, e um empate basta para o Verdão ir às oitavas de final. O Alviverde está invicto: venceu três jogos até aqui e empatou um.

Como chega o Independiente Del Valle

O Independiente del Valle é o vice-líder do grupo, com quatro pontos, mas não tem uma situação confortável. Afinal, os outros dois times da chave, San Lorenzo e Liverpool, têm os mesmos quatro pontos e brigam pela vaga.

PALMEIRAS X INDEPENDIENTE DEL VALLE 5ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores

Data e horário: 15/5/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael e Richard Ríos (Gabriel Menino); Estêvão, Raphael Veiga e Lázaro; Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

DEL VALLE: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Beder Caicedo; Joao Ortíz e Cristian Zabala; Renato Ibarra, Kendry Páez e Romario Ibarra; Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)