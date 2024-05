Paulinho diz que derrota do Atlético-MG serve de aprendizado: ‘Não tivemos paciência e calma’

O meia-atacante Paulinho analisou a derrota do Atlético-MG para o Peñarol na Libertadores e frisou que o resultado foi justo. Afinal, segundo o camisa 10, o Galo não soube atuar do jeito necessário e acabou caindo no jogo do time uruguaio em Montevidéu.

“A gente tinha que impor nosso jogo, tudo aquilo que a gente vem trabalhando, tudo aquilo que a gente vem fazendo, mas a gente acabou entrando na euforia do time adversário. Não tivemos paciência e calma que a gente estava tendo nos outros jogos de ter a bola, rodar a bola, de fazer com que o adversário saia… A gente sofreu. Serve de aprendizado para não acontecer mais nos próximos jogos”, disse o camisa 10.

O Atlético não esteve nos seus melhores dias e encontrou dificuldades contra o Peñarol. O time de Gabriel Milito até teve mais a posse de bola, mas não soube como definir no ataque. Os donos da casa, contudo, chegaram duas vezes em bola parada para conquistar o resultado.

O Galo volta a campo pela Libertadores daqui a duas semanas, contra o Caracas, em casa. Já classificado, o Atlético-MG precisa apenas de um empate para confirmar a primeira colocação do Grupo G. Antes, contudo, a equipe tem compromissos por Brasileirão e Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.