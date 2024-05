Dybala está na mira de gigante espanhol

Paulo Dybala em ação com a camisa da Roma - Foto: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images - (crédito: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images)

O Atlético de Madrid já prepara mudanças no seu elenco para a próxima temporada. Uma das prioridades dos colchoneros é reforçar o ataque, e de acordo com o ‘Mundo Deportivo’, com exceção de Griezmann, todos os outros atacantes da equipe estão no mercado e poderão sair caso surja uma boa proposta. Dessa maneira, o jornal espanhol citou fontes italianas que colocaram Paulo Dybala na mira do clube da capital espanhola.

Além disso, a mesma fonte cita que a Roma considera a saída do meia argentino, uma vez que as várias lesões ao longo da temporada atrapalharam o rendimento no clube italiano. A multa rescisória de Paulo Dybala, que em novembro completa 31 anos, é de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões), e o jogador tem contrato com a Roma até 2025.

O interesse do Atlético de Madrid não é novidade. Inclusive, na última janela de transferências, o clube monitorou a situação do argentino, que optou por jogar no futebol italiano. Mas, agora, a expectativa é que os Colchoneros façam um investimento maior pelo jogador.

Na atual temporada, Dybala marcou 16 gols e deu nove assistências em 37 partidas com a camisa da Roma.

