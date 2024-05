Milito explica ausência de Scarpa em derrota do Atlético na Libertadores: ‘Não estava 100%’

O técnico Gabriel Milito falou após a derrota do Atlético-MG para o Peñarol na Libertadores. Mas antes de falar sobre a atuação, o grande questionamento ficou sobre a ausência de Gustavo Scarpa, que não entrou em campo. O técnico argentino explicou a decisão.

“O Gustavo Scarpa tem uma semana que não treina. Teve um problema dermatológico em um dedo do pé. Ele não estava em ótima condições para jogar. Não estava 100% porque não treinou durante a semana. Depois do jogo contra o Rosario Central, até hoje, ele não treinou. Então, não pude contar com ele no jogo”, declarou o treinador.

Sobre a partida, o comandante do Galo reconheceu que a equipe esteve abaixo, mas afirmou que vai tirar lições. Milito ainda frisou que perder é normal e que o time não é invencível.

“Não é bom perder, mas vamos analisar o que aconteceu no jogo para sacar conclusões e melhorar a partir da derrota. Mas, com calma. Vai ser impossível vencer todas as partidas. Queremos conviver muito mais com vitória do que com a derrota. Mas a derrota é normal, não somos uma equipe invencível. Temos muitas coisas boas e outras que temos deficiências”, disse Milito.

