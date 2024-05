Nice x PSG: onde assistir e escalações

Mbappé deverá jogar no Real Madrid na próxima temporada - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Francês 2023/24. Afinal, nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain visita o Nice em jogo atrasado da 32ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Allianz Riviera, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Nice

O Nice precisa desesperadamente da vitória, afinal ainda briga por vaga na Champions League. Com um jogo a menos, aliás, a equipe de Francesco Farioli fará na última rodada um confronto direto com o Lille, desde que bata o PSG em casa nesta quarta-feira.

Como chega o Paris Saint-Germain

O PSG já tem o título assegurado e apenas cumpre tabela agora. Esta será a penúltima parida de Kylian Mbappé no time parisiense, afinal ele deixará o clube ao término da temporada. No último fim de semana, aliás, ele se despediu do Parque dos Príncipes, estádio do Paris.

NICE X PARIS SAINT-GERMAIN

Ligue 1 2023/24 – 32ª rodada

Data e horário: 15/05/2024, 16h (de Brasília)

Local: Allianz Riviera, em Nice (FRA)

NICE: Bulka; Mendy, Todibo, Dante e Bard; Sanson, Rosario e Thuram; Boga, Moffi e Cho. Técnico: Francesco Farioli

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Luis Enrique

