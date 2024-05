Cuiabá x Deportivo Garcilaso: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá empatou em 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso fora de casa - (crédito: Foto: AssCom Dourado)

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Cuiabá recebe o Deportivo Garcilaso (PER) pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h (horário local; 21h de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Cuiabá

Vice-líder do Grupo G, o Cuiabá tem a chance de se classificar para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Para isso, afinal, o Dourado terá de vencer. Um triunfo simples leva a equipe a 11 pontos e permite que a última rodada seja “uma final” pela vaga direto nas oitavas de final contra o Lanús.

Como chega o Deportivo Garcilaso

O Garcilaso ainda tem chance de se classificar, mas precisa da vitória. Em caso de empate, afinal, a equipe seguirá a quatro pontos do Dourado e não terá mais como ultrapassar a equipe de Petit na última rodada. Dessa forma, os peruanos têm a obrigação do resultado.

CUIABÁ X DEPORTIVO GARCILASO

Copa Sul-Americana 2024 – Quinta rodada – Grupo G

Data e horário: 15/05/2024, às 20h (horário local; 21h de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit

DEPORTIVO GARCILASO: Diego Penny; Christian Ramos, Salazar e Luis Caicedo; Carlo Diez, Lojas, Beltrán e Alexi Gómez; Erustes, Bazán e Gentile. Técnico: Bernardo Redín

Árbitro: Juan Lara (CHI)

Assistentes: Juan Serrano (CHI) e Alan Sandoval (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

