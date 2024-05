Corinthians goleia Argentinos Juniors e decide vaga com Racing

Corinthians fez ótimo primeiro tempo e derrotou o Argentinos Juniors pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Miguel Schinchariol /AFP via Getty Images)

O Corinthians derrotou o Argentinos Juniors por 4 a 0, nesta terça-feira (14), na Neo Química Arena, e depende apenas de si para se classificar à próxima fase da competição. A vitória, aliás, garantiu o Timão na segunda posição. Desse modo, caso não vença o Racing-URU na próxima rodada, jogará repescagem contra time egresso da Libertadores. Os gols da noite foram de Yuri Alberto (2), Wesley e Fausto Vera.

O Timão agora volta suas atenções para o Brasileirão, onde busca recuperação. Domingo, em casa, encara o Botafogo, às 16 horas. Já o Argentinos Juniors vai a Avellaneda enfrentar o Racing, pelo Campeonato Argentino.

Corinthians faz melhor primeiro tempo do ano

O Corinthians beirou a perfeição e jogou o melhor primeiro tempo da temporada. Senhor do jogo, sofreu pouco e, sendo assim, aproveitou as chances que criou. Logo aos 9 minutos, Fagner cobrou falta na cabeça de Yuri Alberto, que abriu o placar. O gol, afinal, tranquilizou o Timão, que seguiu sempre perto de marcar o segundo, e abalou os visitantes, que pouco fizeram. No lance mais agudo, Carlos Miguel mandou para escanteio cabeçada de Meza.

De tanto tentar, os anfitriões fizeram o segundo. Aos 40, o Argentinos errou na saída de bola e Wesley mandou por cobertura. O gol desnorteou o adversário, que errou novamente e desta vez, Yuri Alberto fez o seu segundo no jogo e o terceiro do Timão.

Segundo Tempo

Com o resultado assegurado, o Corinthians diminuiu o ímpeto na segunda etapa. Dessa forma, acabou por criar menos e até ofereceu chances ao adversário de reduzir a diferença. Entretanto, não chegou a jogar mal. Tanto que, dos 11 aos 20 minutos, em suma, teve cinco boas chances de ampliar. Yuri Alberto (três vezes), Wesley e Gustavo Henrique chegaram perto.

Mais do meio para o final, em resumo, foi o Argentinos Juniors que ameaçou. Veron, Heredia e Batallini deram trabalho a Carlos Miguel, que foi muito bem quando exigido. Já nos acréscimos, por fim, Fausto Vera fez valer a lei do ex e transformou a vitória em goleada.

CORINTHIANS 4 X 0 ARGENTINOS JUNIORS

5ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana

Data: 14/05/2024

Local: Neo Química Arena

Público: 40.049 presentes

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres (Gustavo Henrique, Intervalo), Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Coronado, 24’/2ºT); Wesley (Fausto Vera, 34’/2ºT), Romero (Gustavo Mosquito, 24’/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 34’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

ARGENTINOS JUNIORS: Diego Rodríguez, Meza, Godoy, Palácio e Montiel; Gamarra (José Herrera, 11’/2ºT), Oroz (Juan Cardozo, 11’/2ºT) Viveros e Batallini; Verón (Perelló, 22’/2ºT) e Maxi Romero (Heredia, 11’/2ºT). Técnico: Pablo Guede

Gols: Yuri Alberto, 11’/1ºT (1-0); Wesley, 40’/1ºT (2-0); Yuri Alberto 42’/1ºT (3-0); Fausto Vera, 47’/2ºT (4-0)

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)



Cartão Amarelo: Oroz, Viveros (ARG); Rodrigo Garro (COR)

Cartão Vermelho:

