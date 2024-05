Arrascaeta volta a ser titular no Flamengo contra o Bolívar; veja o time

Arrascaeta em ação no treino desta terça-feira - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo está pronto para enfrentar o Bolívar, e o técnico Tite terá a volta de Arrascaeta. O Rubro-Negro encerrou a preparação para o duelo com os bolivianos, que será nesta quarta-feira, pela Libertadores, e indicou a volta do camisa 14 ao time titular.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, aliás, Arrascaeta entrará no time no lugar de Lorran. Dessa forma, a tendência é que o restante da equipe seja o mesmo que venceu o Corinthians, no sábado: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.

Arrascaeta não entra em campo desde a derrota para o Botafogo, no dia 28 de abril. O uruguaio sofreu uma lesão na coxa direita e desde então é desfalque. No último sábado, ele chegou a estar no banco de reservas, mas não entrou na vitória sobre o Timão.

Com apenas quatro pontos no Grupo F, o Flamengo precisa desesperadamente da vitória sobre o Bolívar. Pressionado, o clube vem de duas derrotas, justamente para o rival desta quarta e para o Palestino (CHI). Na última rodada, o Rubro-Negro enfrentará o Millonarios (COL), novamente no Maracanã.

