Primeira audiência pública sobre reforma de São Januário será nesta quarta

A primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre a reforma de São Januário acontece nesta quarta-feira, às 10h. Assim, esta será mais uma etapa para o andamento do projeto de lei sobre o potencial construtivo do estádio. O presidente do clube, Pedrinho, assim como representantes de secretarias do governo e vereadores estarão presentes.



Entre os convidados estão Jorge Luiz de Souza Arraes pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental. Além de Thiago Ramos Dias, Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico e o presidente da Comlurb, Flavio Lopes.

Na quinta-feira, acontecerá uma reunião técnica fechada na Sala das Comissões entre vereadores e membros da Prefeitura para entender melhor o projeto. Ela será às 14h e também visa analisar o consenso na Câmara sobre o andamento da reforma da colina Histórica. Na sequência, estão previstas duas audiências públicas: uma em São Januário e outra na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo. No entanto, as datas ainda estão indefinidas, porém a tendência é que ocorram no final de maio e início de junho. Projeto pode ter alterações Essas audiências públicas são necessárias para que o projeto possa ser tramitado. Antes disso acontecer, a Câmara de Vereadores precisa analisar da entrega para entrega do parecer em conjunto das comissões técnicas. Em seguida vai ao Plenário. Neste processo de votação, o projeto pode receber emendas parlamentares, ou seja, propostas de mudanças no texto, que também são votadas. Vale destacar que o projeto pode receber emendas parlamentares, ou seja, propostas de mudanças no texto, que também são votadas. Por fim, a capacidade será para aproximadamente 48 mil torcedores, porém o Vasco pode fazer alterações no projeto, que necessitariam da aprovação da prefeitura.