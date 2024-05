Além do avanço na Libertadores, vitória cravou River Plate no Mundial 2025

Autor dos dois tentos na vitória do River foi Miguel Borja - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

O resultado positivo onde o River Plate bateu o Libertad, por 2 a 0, não determinou somente um dos classificados as oitavas de final da Libertadores. Isso porque, por conta do ranking estabelecido pela Fifa, o Millonario também carimbou seu passaporte para o Mundial de Clubes em 2025.

O clube de Buenos Aires iniciou a Liberta em situação bastante favorável. Principalmente, pensando no fato dos concorrentes diretos a quarta vaga no torneio (a primeira via ranking) não estarem na competição esse ano. São os casos, mais precisamente, de Boca Juniors e Olimpia.

Antes de entrar em campo contra o Libertad, o River Plate precisava apenas de mais um ponto, nas duas rodadas restantes, para garantir seu espaço no ranking montado pela Fifa. Desse modo, com o triunfo, ele se juntou a Palmeiras, Flamengo e Fluminense (qualificados por conta dos títulos em 2021, 2022 e 2023) no grupo dos representantes da América do Sul.

Dentro do regulamento estabelecido para o novo formato do Mundial de Clubes, o limite de participantes por país, na competição, é de duas equipes. Nesse sentido, a única exceção fica por conta de títulos continentais, fato que ocorre na Conmebol com os integrantes brasileiros. Entretanto, isso também obriga outro clube do Brasil a vencer a atual edição da Libertadores para também estar no torneio que ocorre entre junho e julho do ano que vem.

Situação da Concacaf

A entidade que rege o futebol na América Central e América do Norte tem direito, habitualmente, a quatro vagas no Mundial de 2025. Porém, por conta de sediar a primeira edição, uma vaga extra pertence a um clube dos Estados Unidos. Ainda não há a definição de como vai ocorrer a distribuição dessa vaga.

No mais, os espaços da Concacaf no próximo Mundial de Clubes são ocupados pelos campeões continentais de 2021 (Monterrey), 2022 (Seattle Sounders), 2023 (León) e da atual edição. Em 2024, a final acontece, em jogo único, entre Columbus Crew e Pachuca.

