Presidente do Vasco, Pedrinho discursa na Câmara sobre reforma de São Januário

Aconteceu nesta quarta-feira (15) a primeira audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre a reforma do estádio de São Januário. Ela contou com a presença do presidente do Vasco, Pedrinho, e com representantes de secretarias do governo e vereadores, como Jorge Luiz de Souza Arraes (Secretaria Municipal de Coordenação Governamental), Thiago Ramos Dias (Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico) e Flavio Lopes (Presidente da Comlurb)..

Esta foi apenas a primeira de três audiências públicas previstas. As outras serão em São Januário e na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo do estádio, mas ainda não possuem datas marcadas. A tendência, porém, é que a primeira ocorra ainda maio, e a outra , em junho.

Pedrinho foi um dos que falou no audiência, apresentando o projeto aos vereadores e presentes. O sonho do mandatário é que a obra se inicie em dezembro.

“Tenho sido chato, inconveniente para que a gente consiga assinar o potencial obviamente passando por todos os processos o mais rapidamente possível, sem promessas, porque isso depende muito dos trâmites naturais. Se tudo correr dentro de uma normalidade e das perspectivas, se iniciar a obra em dezembro. Isso é um desejo. Pode acontecer? Pode, porque tudo está caminhando de forma muito positiva e é um sonho realizado se isso acontecer”, afirmou.

Pedrinho se emociona

Emocionado, Pedrinho mostrou seu desejo de entregar o estádio reformado para o torcedor vascaíno.

“Eu já vi esse projeto algumas vezes e, de verdade, foi a única vez que me emocionei com ele sendo apresentado aqui agora. Eu cheguei no clube aos seis anos de idade e muitas vezes eu dormi embaixo da arquibancada. Meu pai trabalhou como motorista de caminhão de lixo. Tenho a oportunidade de realmente enfrentar esse projeto e fazer com que saia do papel e que a gente entregue um estádio à altura do torcedor vascaíno e respeitando o estádio histórico de São Januário” disse.

Acontecerá também, nesta quinta (16), reunião técnica fechada na Sala das Comissões entre vereadores e membros da Prefeitura com o objetivo de discutir o projeto de reforma e entender se existe consenso na Câmara para poder seguir os trâmites.

Detalhes sobre o projeto de reforma de São Januário

Capacidade total: 47.383 torcedores

Arquibancada em pé: 32.743 (69% do estádio)

Área do terreno: 63.082,29m2

Área construída: 379.531,84m2

Custo da construção: R$ 506 milhões

