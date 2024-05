Sforza, do Vasco, projeta primeiro Clássico dos Milhões da carreira

Sforza em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa. Volante falou sobre Clássico dos Milhões - (crédito: Leandro Amorim)

O volante Juan Sforza, do Vasco, comentou após o treino da última terça-feira (14) a expectativa para o clássico de sábado contra o Flamengo, pela sétima rodada do Brasileirão. Será o seu primeiro Clássico dos Milhões desde que chegou a São Januário, em fevereiro deste ano. O papo com o jogador argentino foi divulgado pelas redes do clube nesta quarta-feira (15).

Ele celebrou o triunfo do último domingo (12) contra o Vitória e também lamentou sua cobrança de falta, que carimbou a trave após defesa do goleiro.

“Eu acho que o jogo de domingo foi muito importante para nós porque voltamos a vencer e a ficar com os três pontos, fico contente com isso. Contente com as pessoas podendo nos acompanhar na nossa casa”, avaliou o argentino.

Sobre a falta, o jogador de 22 anos lamentou a bola não ter entrado, mas elogiou a defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Seria seu primeiro gol com a camisa do Vasco.

“Foi uma lástima, teria sido muito lindo, teria marcado meu primeiro gol pelo Vasco nessa falta. Tínhamos treinado durante a semana com Dimitri (Payet), Galdames, Puma, com vários outros companheiros e chegou a minha vez. Sobre a finalização, creio que fiz bem, mas o goleiro fez ainda melhor”, analisou.

LEIA MAIS: Presidente do Vasco, Pedrinho discursa na Câmara sobre reforma de São Januário

E o Vasco x Flamengo?

???? Juan Sforza e as expectativas para o Clássico dos Milhões. ???? https://t.co/kkxHtCE3b5

???? https://t.co/RLBte2RGzr#VascoDaGama pic.twitter.com/2CwEGPkyE4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 15, 2024

Já quanto ao Clássico dos Milhões, seu primeiro na carreira, Sforza não escondeu a ansiedade. Ele prevê uma “partida especial”.

“A expectativa é sempre a mesma: dar tudo durante a semana, analisar o rival e fazer o melhor possível, sabendo que o clássico será uma partida especial. Já quero jogar e estou feliz com o que se aproxima”, finalizou.

Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã (mando do Cruz-Maltino) neste sábado (18), às 21h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vem em 13º, com seis pontos e pode se aproximar do rival em caso de vitória, aliás. O Fla é terceiro, com 11 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.