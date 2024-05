Aránguiz, do Inter, foi o único a não ser avisado de ausência em pré-lista do Chile

Fora da pré-lista de convocados do Chile para a Copa América, o volante Charles Aránguiz, do Inter, não foi comunicado por Ricardo Gareca da sua ausência da seleção. O treinador explicou que não pôde entrar em contato por conta da situação que se encontra o Rio Grande do Sul. O estado sofre com as enchentes há mais de uma semana.

Dessa maneira, Garece informou que Aránguiz foi o único atleta com quem não conversou após a divulgar a pré-lista de convocados, que conta com 55 nomes, para a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho. Assim, a convocação final para a competição será anunciada no próximo dia 12.

“Charles foi o único jogador que não pude falar. Não quis incomodá-lo, não pude falar por questões pessoais dele. Não quisemos invadir essa questão, mas na medida em que ele queira e vejamos que tem a intenção de seguir na seleção, vamos considerar”, comentou o treinador, em entrevista à “Cooperativa Deportes”, do Chile.

Nesse sentido, será a primeira vez em dez anos que o volante ficará fora de uma competição com o Chile. O jogador do Inter fez parte da equipe bicampeã da Copa América em 2015 e 2016. Pouco antes, participou da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

?????? Estos son los 5??5?? jugadores que conforman la lista provisional de La Roja???????? informada a @CONMEBOL por el Cuerpo Técnico de su entrenador Ricardo Gareca para la Conmebol @CopaAmerica USA 2024. pic.twitter.com/UNZymAM3B0 — Selección Chilena (@LaRoja) May 6, 2024

Agora, Aránguiz está se recuperando de uma entorse no tornozelo direito e não atua desde 25 de março. Período que inclui também o adiamento dos jogos do Colorado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem Aránguiz, mas com quatro jogadores que atuam no Brasil na pré-lista

Por outro lado, se Gareca não chamou Aránguiz, outros quatro jogadores que atuam no Brasil foram lembrados pelo treinador. São eles: os zagueiros Kuscevic (Fortaleza) e Medel (Vasco), o volante Pulgar (Flamengo) e o atacante Vargas (Atlético-MG).

Os jogadores podem desfalcar seus times por até nove rodadas (caso o Brasileirão não seja paralisado), que inclui o período de preparação e os jogos da competição.

