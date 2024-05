Filho de famoso cantor de pagode vai jogar em clube do Rio de Janeiro

Petrópolis confirma a chegada de Jean Belinho, filho do cantor de Pagode Belo, para a disputa da Segunda Divisão do Carioca - (crédito: Marcelo Caitano)

O filho do famoso cantor Belo, também conhecido como “Rei do Pagode”, tem um novo time. O lateral-direito Jean Lucas Januário Cabral, de 29 anos, vai defender o Petrópolis.

A equipe da região serrana do Rio de Janeiro vai disputar a Segunda Divisão do Estadual e sonha disputar a elite do Carioca no ano que vem. Jean carrega o apelido de “Belinho” exatamente por conta da relação com o seu pai. Ele falou sobre a chegada ao novo time.

“Estou muito feliz em fazer parte do Petrópolis FC. Preciso agradecer ao presidente Alan Paschoal, ao treinador Luciano Quadros e toda a comissão técnica por acreditarem no meu trabalho. Vamos trabalhar bastante para alcançar nosso principal objetivo, que é o acesso à primeira divisão do futebol carioca”, comentou o lateral-direito.

O clube é jovem, pois tem apenas 18 anos de fundação. Tanto que inicialmente surgiu como Tanguá Esporte e Cultura. Em seguida, em 2013, passou a se chamar Gonçalense Futebol Clube até 2022. Momento em que se acertou uma parceria com o Petrópolis FC, uma equipe de futebol de sete. Assim, o fato permitiu que o clube disputasse a Série A2, também conhecida como Segunda Divisão do estadual.

Vale ressaltar que desde que a equipe surgiu, ainda não disputou a elite do futebol carioca. A campanha que tentará atingir este feito inédito se inicia no próximo sábado (18). Na oportunidade vai enfrentar o America-RJ, que tem Romário como presidente e possivelmente jogador, no Estádio Giulite Coutinho. O lateral-direito, aliás, está apto a já fazer sua estreia neste duelo da primeira rodada da Segunda Divisão do Estadual.

Filho de cantor de pagode, nem sempre pagodeiro é

Jean Belinho não seguiu os passos do pai e tem passagens apenas por modestos clubes do futebol brasileiro. Como, por exemplo, Humaitá (Acre), Real Ariquemes (Rondônia), Atlético Catarinense, Ypiranga (Amapá) e Serrano, também do Rio de Janeiro.

