Universitario x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em plena recuperação na Copa Libertadores, o Botafogo pode garantir, desse modo, vaga para as oitavas de final por antecipação. Para alcançar seu objetivo, terá, então, de vencer o Universitario, nesta quarta-feira (15), no Monumental U, em Lima, no Peru. Assim, eliminaria os andinos e a LDU, enfrentando o Junior Barranquilla (COL), na jornada seguinte, fora de casa, para a definição do primeiro e segundo lugar do Grupo D. A bola rola às 19h (horário de Brasília), pela quinta rodada.

Como chega o Botafogo?

O time do técnico Arthur Jorge tem desfalques importantes. Afinal, o Botafogo afastou o meia Romero e o atacante Hernández por indisciplina. Segundo o site “ge”, eles levaram mulheres na concentração do elenco, no Ceará, onde o Alvinegro empatou com o Fortaleza por 1 a 1, no Castelão, domingo passado (12), pelo Campeonato Brasileiro. A ausência mais difícil será, aliás, a do primeiro. O paraguaio vinha acumulando boas atuações e pedia passagem na equipe titular.

O resto da espinha dorsal da equipe deve ser mantido pelo treinador bracarense, assim como o esquema tático com quatro atacantes. Tiquinho e Marçal seguem fora, assim como Cuiabano, este não inscrito nesta fase da competição internacional. Nas oitavas, o recém-contratado já fica à disposição.

O Botafogo é o vice-líder da chave, com seis pontos, no momento, três atrás do líder Junior Barranquilla, que venceu a LDU, no Equador, na última terça-feira.

Como chega o Universitario?

O time peruano contará com uma torcida empolgada e que deve fazer muito barulho no Monumental. Mais de 40 mil pessoas vão jogar ao lado da equipe, terceira colocada da chave, com cinco pontos. um à frente da lanterna LDU.

Em relação ao time que entra em campo, o técnico Fabián Bustos não deve realizar grandes mudanças no cpnjunto que goleou o Sporting Cristal por 4 a 1, no último fim de semana, de virada, pela liga nacional. O comandante argentino tem somente duas dúvidas. Assim, Gonzáles e Rivera, por questões físicas, podem ficar fora dos 11 iniciais.

Onde assistir?

O Paramount + (streaming) transmite a partida

UNIVERSITARIO x BOTAFOGO

Quinta rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Monumental U, em Lima (PER)

Data e hora: 16/5/2024, às 19h (de Brasília)

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Polo, Ureña, Guedes, Concha e Portoc­arrero; Flores e Valera. Técnico: Fabian Bustos

BOTAFOGO: John; Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Barbosa e Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Jeffinho e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHL) e Gabriel Ureta (CHL)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

