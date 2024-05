Ex de Militão e atual de Léo Pereira, Karoline Lima revela mágoa por ‘apelido maldoso’

A influencer Karoline Lima revelou que fica magoada com comentários ofensivos e uma ‘má fama’ que vira e mexe aparece nas redes sociais. Ela conta que é atacada por namorar Léo Pereira, jogador do Flamengo, e ter tido um relacionamento com Militão, do Real Madrid, com quem inclusive tem uma filha.

APELIDO MALDOSO

Karol contou como lida com os haters da internet que a chamam pelo apelido maldoso de “Maria Chuteira”, um estigma de mulheres de jogadores de futebol. Mas ela destaca que os ataques já foram mais frequentes.

“Existe muito ainda. Sou muito xingada e vejo muito comentário que me magoa. Eu não sei explicar o porquê, pelo menos comigo, diminuiu muito, mas ainda existe”, desabafou, em entrevista ao ‘gshow’.

“Eu não acho que eu sou a pessoa que vai mudar isso. Porque, historicamente falando, isso sempre existiu, essa questão do machismo, de colocar a mulher numa posição abaixo. Mas hoje, com o tratamento que eu tenho com a torcida do Flamengo, e eles apelidando jogador com o meu nome, acho que isso me tirou um pouco dessa parte de ‘ah, é só uma Maria Chuteira’. Mas eu acho que é muito difícil de mudar isso”

KAROLINE LIMA: MOMENTO ‘SÓ LOVE’

Falando em ser abraçada pela torcida do Flamengo, Karoline falou sobre como é namorar Léo Pereira e disse acreditar que o zagueiro do Flamengo é diferente de outros jogadores.

“A gente, que já estava ali no meio (antes, namorou com Militão), sabe como é, sabe como parece que é tudo ctrl c, ctrl v (copia e cola). É tudo igual, e ele é muito diferente. De verdade. Espero que eu não queime minha língua, mas ele realmente é uma pessoa maravilhosa, então foi o que me fez gostar dele, independente da profissão”, disse.

Ela ainda completou dizendo que os seguidores também aprovaram o relacionamento porque acreditam que o jogador a faz feliz.

“Quando eu estou bem, as pessoas sabem que eu estou bem. Quando eu não estou bem, as pessoas também já viram vários momentos, vários dias, em que eu não estava bem. Então eu acho que isso aproximou muito, humanizou a relação que eu tenho com as pessoas que me seguem. Então quem me viu muito no fundo do poço quer me ver feliz“, disse.