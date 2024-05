Ponte Preta x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Quarta-feira também é dia de Série B e em alto estilo, com o clássico paulista entre Ponte Preta e Santos. O jogo neste 15/5, vale pela 5ª rodada da competição, será no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30 (de Brasília). Com nove pontos, o Santos perdeu a invencibilidade e a campanha 100% na rodada passada diante do Amazonas FC. Mas segue em terceiro lugar, zona de acesso, e espera a reação. A Ponte, com cinco pontos, em 14º lugar. Tem de vencer ou ficará mais próximo do Z4. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte. O pré-jogo começa às 20h e a narração será de Daniel Teles.