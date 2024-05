Atlético monitora situação de ídolo do clube e avalia retorno

O Atlético segue em busca de oxigenar seu elenco e garantir reforços para a temporada. E um importante nome da história do clube está na mira da diretoria atleticana.

O Galo, afinal, tem interesse no retorno de Júnior Alonso. A ideia é buscar o atleta novamente para a janela do meio do ano. Atualmente, o zagueiro está no Krasnodar, da Rússia, e tem contrato até o meio de 2025.

Aliás, o Galo tem motivo para olhar para a zaga. Inicialmente, é uma posição que a diretoria entende que há atualmente uma fragilidade. Afinal, o técnico Gabriel Milito precisa constantemente fazer improvisações no setor.

Além disso, o Galo entende que vai receber propostas por zagueiros na janela do meio do ano. O técnico alvinegro também gosta de atuar com três zagueiros e essa possibilidade tem se tornado difícil por diversos fatores.

Qual cenário do retorno de Alonso?

O Atlético tem interesse no retorno do zagueiro pela experiência e identificação com o torcedor atleticano. No entanto, não é uma operação fácil.

Afinal, Alonso é titular absoluto na temporada, com 35 jogos disputados. Além disso, será necessário avaliar a questão financeira. Não há uma definição ainda.

Alonso passou pelo Galo em 2020 a 2022. Ele disputou 132 jogos, marcou dois gols e conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e três campeonatos mineiros.

