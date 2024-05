Sauer mira retorno ao Botafogo: ‘Minha prioridade’

Gustavo Sauer pretende retornar ao Botafogo. O meio-campista vive os últimos momentos do seu empréstimo no Rizespor-TUR e depois está livre para jogar em outro clube. O jogador pertence ao Glorioso e tem contrato até dezembro de 2025.

Passagem de Sauer pelo Rizespor

“Um período muito bom, de muito aprendizado, de adaptação nos primeiros três meses individualmente. Após isso, acredito que consegui fazer bons jogos e ter bom rendimento. Estivemos muito perto da Liga Europa”, disse Sauer ao Extra.

“Com certeza, foi um tempo bom que aprendi em diversos sentidos, não só na parte de futebol, mas fora de campo também, na questão de cultura e idioma. Agora, pensar no que vai acontecer, mas com certeza minha prioridade é o Botafogo, por tudo que vivi no clube e também por ter contrato”, completou Sauer.

Chegada ao Botafogo

Aliás, Gustavo Sauer chegou ao Glorioso no começo de 2022 e custou cerca de R$ 10 milhões aos cofres alvinegros. O meio-campista, por outro lado, oscilou muito no clube e foi emprestado ao Rizespor no fim de 2023. O jogador disputou 33 jogos no futebol turco e marcou um gol.

