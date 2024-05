Ex-Flamengo, Domenéc Torrent é anunciado por clube do México

Através de seus canais oficiais, o Atlético de San Luis anunciou Domenéc Torrent como seu novo treinador. O espanhol de 61 anos tem passagens prévias no continente americano por New York City (2018 e 2019) e Flamengo, em 2020.

Torrent teve como seu último clube o Galatasaray (Turquia), local onde ficou por apenas 19 partidas na temporada 2021/2022. A saber, ele chega para substituir o brasileiro Gustavo Leal, nome que levou o time a semifinal do Apertura no Campeonato Mexicano.

Após rodagem por equipes de menor expressão na Espanha, Domenéc Torrent treinou o Girona antes de iniciar sua história como auxiliar técnico de Pep Guardiola. Nesse sentido, foram dez anos em uma vitoriosa trajetória que passou por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City com ele sendo uma das figuras de confiança na comissão técnica.

Também por isso, apesar da trajetória conturbada nos tempos de Flamengo, a avaliação de Guardiola, na época, é de que Domenéc tinha feito um bom trabalho no clube brasileiro:

“Acho que Dome fez um bom trabalho em termos de resultados para um novo treinador que não teve tempo para treinar em meio à pandemia, mas a decisão foi tomada. A decisão é da diretoria do Flamengo. Sei que foi uma experiência incrível para ele, que foi e é muito grato pela oportunidade de viver no Brasil e disputar a Libertadores. Agora, é o momento de chegar a um acordo final com o clube e aguardar uma nova oportunidade.”

Contexto

Novo clube do profissional espanhol, o Atlético de San Luis fez uma campanha ruim no Clausura da Liga MX. Isso porque, após o feito do Apertura, o 13° lugar na fase de classificação do segundo torneio nacional da temporada deixou o time fora do mata-mata.

