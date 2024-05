Juventus vence Atalanta e aumenta hegemonia na Copa da Itália

Vlahovic foi o grande destaque na vitória da Juventus sobre a Atalanta - Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images - (crédito: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

A Juventus é a campeã da Copa da Itália 2023/24. Com o gol marcado por Vlahovic logo no início da partida, a Velha Senhora bateu a Atalanta nesta quarta-feira (15), por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, e ‘salvou’ a temporada do clube com a conquista do Scudetto.

Dessa maneira, a Juve chegou ao 15º título de Copa da Itália e disparou como maior vencedora do torneio. Roma e Inter de Milão, com nove conquistas, aparecem em seguida na lista das maiores campeãs.

O título foi importante para a Juve encerrar a temporada com um Scudetto. Principalmente após o segundo turno muito ruim no Italiano. Assim, a Velha Senhora ainda briga pela terceira posição há duas rodadas para o fim, e disputará a próxima edição da Champions após ficar de fora em 2023/24.

Além da grande atuação de Vlahovic, melhor em campo, o zagueiro brasileiro Bremer também se destacou com a camisa da Juve nesta quarta-feira.

Por outro lado, a Atalanta buscava o segundo título da Copa da Itália, após a conquista há 61 anos, na temporada 1962/63. No entanto, o time de Bérgamo ainda pode fazer história na temporada. Isto porque a equipe comandada pelo técnico Gasperini também está na final da Liga Europa, contra o Bayer Leverkusen, e pode conquistar o primeiro título europeu do clube.

Atalanta x Juventus

A Juve abriu o placar logo aos quatro minutos, com Vlahovic. O atacante apareceu com espaço nas costas da zaga e finalizou na saída do goleiro Carnesecchi. A sequência da primeira etapa foi de muita disposição de ambas as equipes, mas de poucas chances reais de gol.

O segundo tempo começou animado e a Atalanta teve a primeira boa chance. Lookman finalizou com perigo, a finalização foi desviada e passou com perigo. A resposta da Juve veio novamente com Vlahovic. Em bom contra-ataque, o atacante recebeu na área e finalizou para boa defesa de Carnesecchi. Em busca do empate, a Atalanta fez alterações na equipe e pressionou. No entanto, o clube de Bérgamo levou um susto quando Vlahovic balançou a rede, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Após a anulação do segundo gol da Juve, a Atalanta se animou na partida e cresceu de rendimento. A pressão surtiu efeito, quando Lookman acertou a trave direita em finalização da entrada da área. Mas, a Velha Senhora respondeu com Miretti. O volante entrou bem na segunda etapa e teve a oportunidade de ampliar a vantagem, porém, a finalização explodiu no travessão da Atalanta e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

FT |??| VINCIAMO NOIIIIIII!!!!!!! ???????? LA COPPA ITALIA È NOSTRA ????#AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/1C3xpwebe8 — JuventusFC (@juventusfc) May 15, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.