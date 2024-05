Internacional divulga fotos do Beira-Rio após enchentes

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira (15), imagens da parte interna do Beira-Rio, que foi atingido pelas enchentes. O estádio ficou completamente submerso nas águas do Guaíba, por conta das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Nas fotos, é possível ver como o local ficou após a água diminuir nos últimos dias.

As imagens mostram área de imprensa, túnel para o gramado do estádio e outras áreas internas utilizadas pelo clube, bastante prejudicadas pela enchente. O Colorado espera poder voltar a utilizar o local apenas depois de 45 dias. Além disso, o gramado do Beira-Rio deve demorar mais de um mês para voltar ao normal.

O gramado vai precisar passar por um replantio Depois do nível da água baixar, o gramado do Beira-Rio apresentou tons amarelados e aparentou ter pouca grama. A informação veio do vice-presidente do clube, Victor Grunberg.

“Nós tivemos uma perda importante no nosso campo, no gramado (do Beira-Rio). A água chegou em 60 centímetros. Com isso a gente perdeu o plantio da grama de inverno. A grama de verão se mantém, mas a gente inicia um novo trabalho do plantio da grama de inverno, que vai levar um tempo, um prazo que pode ser de 45 ou 60 dias”, disse Grunberg.

Aliás, nesta terça-feira, o Internacional voltou aos treinos, realizando suas atividades no complexo esportivo da PUC-RS.

A diretoria colorada cedeu em voltar ao trabalho por conta da pressão das datas de jogos. Assim, iniciou a preparação para o duelo contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, que está marcado para o dia 28 de maio. Os atletas chegaram em seus carros particulares.

Veja as fotos divulgadas pelo Internacional

