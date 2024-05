Fluminense x Cerro Porteño-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder para o São Paulo e entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense volta sua atenção para a Libertadores. Assim, a equipe carioca terá pela frente o Cerro Porteño no Maracanã, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (16). Caso o Tricolor saia de campo com os três pontos irá garantir uma vaga nas oitavas de finais do torneio continental.

No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam a liderança isolada do Grupo A com oito pontos, três à frente justamente da equipe paraguaia. Colo-Colo-CHL, com quarto, e Alianza Lima-PER, com três, completam a chave.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (16) terá a transmissão do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não tem feito uma boa campanha no Brasileirão, porém está bem próximo de avançar na Libertadores. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Felipe Melo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, a equipe tem uma extensa lista de lesionados: Samuel Xavier, Gabriel Pires, Douglas Costa, Lelê, André, Renato Augusto, Thiago Santos e Marlon.

Manoel deve ser poupado, já que sentiu dores após o revés para o São Paulo. Esse pode ser o primeiro jogo de John Kennedy nesta Libertadores. Nesse sentido, herói do título inédito na última temporada, o atacante chegou a ser afastado por casos de indisciplina e ficou de fora de alguns jogos. Ele também estava suspenso nas duas primeiras rodadas.

Como chega o Cerro Porteño

A equipe paraguaia não perde no campeonato nacional há seis partidas e está na segunda colocação, com 33 pontos, atrás apenas do Libertad. Na Libertadores, o time também está na vice-liderança, porém pode ver o adversário desta quinta (16) se classificar. Isso irá acontecer se o Tricolor vencer no Rio de Janeiro, independente do outro jogo da rodada, que acontece nesta quarta (15).

Dessa forma, para pontuar fora de casa, o técnico Manolo Jimenez não tem jogadores lesionados ou suspensos e utilizará força máxima. Além do duelo com o Fluminense, o Cerro finaliza a fase de grupos na próxima semana, diante do Colo-Colo-CHL, no La Nueva Olla, dia 29, às 21h30 (de Brasília).

FLUMINENSE x CERRO PORTEÑO (PAR) Libertadores-2024 – 5ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 16/5/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Keno, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CERRO PORTEÑO: Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Christian Báez, Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Gabriel Aguayo, Cecilio Domínguez; Federico Carrizo e Diego Churin. Técnico: Manolo Jimenez.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

