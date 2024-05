Com gol no fim, Fortaleza empata com o Boca, na Bombonera

Nicolas Figal (do Boca, de azul) se antecipa e ganha a disputa com Brítez - (crédito: Foto: Luis Robayo AFP via Getty Images)

Cavani marcou para o Boca Juniors. Mas, aos 44 da etapa final, Kervin Andrade empatou para o Fortaleza. Dessa forma, 1 a 1 nesta quarta-feira (15/5), em jogo pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana. rolou no La Bombonera, em Buenos Aires. O Boca foi superior e teve as melhores chances. Mas o Leão cearense encaixou um contra-ataque e saiu de campo com um resultado sensacional.

O empate manteve o Fortaleza na ponta, com dez pontos, seguido do Boca com oito. O time cearense tem garantido pelo menos o segundo lugar, que vale lugar na repescagem, contra um terceiro colocado que virá da Libertadores. Resta uma rodada para o fim da fase de grupos. Enquanto o Boca joga em casa com o Potosí (sete pontos), os brasileiros recebem o eliminado Trinidense (três).

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana

Boca em cima. Mas gol apenas no segundo tempo

O Boca entrou muito pilhado, sufocando o Fortaleza e já levando perigo no primeiro minuto. Mas também tenso, fazendo faltas viris. Não por acaso, aos quatro minutos, o juiz deu amarelo a Advíncula por uma falta mais forte. Depois disso, os ânimos ficaram mais serenos e o jogo muito equilibrado, sem chances claras até os 32 minutos, quando Merentiel chutou para grande defesa de João Ricardo, mandando para escanteio. Mas o placar seguiu 0 a 0 até o intervalo.

Logo no primeiro minutos do segundo tempo o Boca teve a melhor chance da partida até então, com Cavani ganhando da zaga pelo alto um cruzamento de Blanco em cima de Tinga (que entrou no intervalo), mas mandando de cabeça raspando o travessão. Só dava Boca. Aos sete, lema na trave e, aos dez saiu o gol. Zenon recebeu pela esquerda e cruzou para Cavani entrar livre e apenas tocar para o gol vazio.

Fortaleza empata no finzinho

O Boca sobrava em campo, mas foi freando o ritmo. E acabou levando uma punição. Aos 44, Kervin Andrade iniciou um contra-ataque, lançando Marinho. Este esperou a chegada de companheiros na área e cruzou. Moises não dominou, mas Kervin Andrade, sim. Um chute que bateu no travessão e entrou. O Lion empatava na Bombonera. Quase levou um gol no último ataque, com Zenon. Mas sustentou o 1 a 1. E o Boca não foi à forra da derrota no turno (4 a 2).

BOCA JUNIORS 1X1 FORTALEZA

5ª Rodada do Grupo D da Sul-Americana

Data:15/5/2024

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

BOCA JUNIORS: Romero; Advíncula, Lema, Figal (Di Lollo, Intervalo) e Blanco; Ezequiel Fernández (Langoni, 49’/2ºT), Pol Fernández (Delgado, 40’/2ºT), Medina (Saralegui, 37’/2ºT) e Zenón; Cavani e Merentiel.Técnico: Diego Martínez.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez (Tinga, Intervalo), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Yago Pikachu (Moisés, 15’/2ºT), Pedro Augusto (Kervin Andrade, 30’/2ºT), Hércules (Rossetto, 15’/2ºT) e Pochettino; Machuca (Marinho, 15’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Cavani, 10’/ do 2ºT (1-0); Kervin, 44’/2ºT (1-1).

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Advincula, Diego Martínez, Cavani, Pol Fernández (BOC); Kuscevic, Titi. Pedro Augusto (FOR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.