Justiça aceita pedido e devolve controle do futebol ao Vasco

Decisão da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio devolve controle do futebol do Vasco ao clube associativo - Foto: Reprodução Youtube Rio TV Câmara - (crédito: Foto: Reprodução Youtube Rio TV Câmara)

A guerra política no Vasco ganhou um novo capítulo. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite desta quarta-feira (15) o pedido do clube associativo, que busca garantias financeiras para a SAF. A decisão em caráter liminar foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan.

Nos últimos meses, o associativo e a SAF entraram em conflito no Vasco. A decisão da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende os efeitos do contrato de venda da SAF à 777 Partners. Dessa forma, o comando do futebol volta para as mãos do clube associativo, que é presidido por Pedrinho.

A ação do Vasco não visa retomar o controle por parte do associativo, mas, sim, proteger o patrimônio da Sociedade Anônima do Vasco. Afinal, a intenção é evitar que a SAF sofra penhoras por conta do processo que a 777 Partners responde na Justiça norte-americana. A direção teme falência ou insolvência da empresa, que se comprometeu a comprar 70% das ações em 2022.

