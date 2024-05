Abel celebra classificação e elogia jovens do Palmeiras: ‘Normalizem isso’

Abel celebrou classificação do Palmeiras na Libertadores - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores e assumiu a liderança geral da competição. Após a partida, o técnico Abel Ferreira valorizou a vitória e a tradição que o clube vem construindo na história do torneio.

“Parece fácil estar na Libertadores, conquistar o que conquistamos, estar em um grupo super difícil, e continuar fazendo o que fizemos. Dar os parabéns aos nossos jogadores e saber da capacidade deles. Alguns tentam desestabilizar nossos jogadores, nossa equipe. Internamente temos que falar com jogadores, falar entre a gente. O Palmeiras continua a ganhar”, disse Abel.

Por fim, o treinador também ressaltou o poder dos jovens do seu elenco. Além disso, Abel Ferreira pediu para normalizar a situação de jogar com atletas com menos de 20 anos entre os titulares.

“Voltamos ao nosso normal. O Palmeiras vai perder muitas vezes, saibam disso. Quando a gente perde uma… A gente joga com jogadores com menos de 20 anos, e estão normalizando isso. Normalizam dois garotos de 17 anos jogando na mesma equipe. Quantas equipes que jogam com dois garotos assim?”, completou o treinador.

Palmeiras de Abel classificado

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 13 pontos e já está garantido na liderança do grupo. Além disso, chegou na mesma pontuação de Talleres e River Plate e vai brigar pela melhor classificação geral da Libertadores. Contudo, o Verdão volta a campo apenas na próxima quinta-feira, dia 23, contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil.

