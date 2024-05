Pituca destaca imposição de ritmo do Santos na vitória sobre a Ponte

O Santos voltou a triunfar na Série B do Campeonato Brasileiro após a perda da invencibilidade na rodada anterior. Na noite desta quarta-feira (15), o Peixe derrotou por 2 a 1 a Ponte Preta, em Campinas. Gil e Giuliano anotaram os gols dos visitantes no Estádio Moisés Lucarelli.

Capitão alvinegro, Diego Pituca festejou os três pontos que devolvem o clube à liderança da competição. O volante comparou a postura da equipe em relação à derrota para o Amazonas e afirmou que o grupo conseguiu impor o seu ritmo de jogo.

“Importante vencer. Enfrentamos uma grande equipe, impomos nosso ritmo, o que não tínhamos conseguido contra o Amazonas. Comemorar uma grande vitória e pensar já no Brusque”, disse o volante.

O Santos volta a campo no domingo (19), quando recebe o Brusque na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B. O jogo será às 11h (de Brasília). Apesar da punição, a partida terá público após pedido do clube praiano ao STJD para que ocorra a doação da renda ao Rio Grande do Sul em razão da tragédia climática que assola o estado.

