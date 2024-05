Luiz Penido se emociona ao vivo com morte de Apolinho

Narrador da Rádio Tupi, Luiz Penido não conseguiu esconder a emoção e chorou em plena transmissão da vitória por 4 a 0 do Flamengo sobre o Bolívar (BOL), nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O motivo tem explicação: o falecimento do amigo e companheiro de longa data, Washington Rodrigues o Apolinho. Este, por sua vez, também trabalhava na emissora, estava com 87 anos e estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado.

“Para tudo. Para o jogo. Está 4 a 0 para o Flamengo. Quero pedir desculpas ao ouvinte pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo e, hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer Washington Rodrigues, o Apolinho. Supremo ídolo, (ele) parte para a morada eterna depois de uma vida tão brilhante e deixando um legado enorme na história do rádio. A dor é muito profunda, Apolinho. Muito, muito forte”, começou Penido.

Luiz Penido lembrou ainda que Apolinho era um grande rubro-negro. Inclusive, Washington Rodrigues chegou a ser treinador do Flamengo em 1995, ano do centenário do clube. O Flamengo, aliás, publicou um bonito texto lembrando que o comentarista inventou a expressão “chocolate” para definir goleada e que fez a passagem justamente em uma noite de placar elástico do Fla.

“O Apolinho Washington Rodrigues assistiu ao primeiro tempo (da vitória por 4 a 0). Ele morreu vendo o Flamengo fazer 3 a 0, mas agora parte para a vida eterna”, acrescentou Penido, em plena transmissão da partida.

Quem foi Apolinho

Apolinho era comentarista na Super Rádio Tupi. Ele comandou o tradicional ‘Show do Apolinho’ por mais de duas décadas, além de assinar a ‘Palinha do Apolinho’ no Giro Esportivo e o quadro ‘Geraldinos & Arquibaldos’. Também fazia parte da bancada de comentaristas do Show da Galera.

Washington Carlos Nunes Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro de 1936. O Apolinho, como ficou conhecido graças aos locutores Celso Garcia e Waldir Amaral, trabalhou nas principais emissoras do Rio de Janeiro e fez parte de formações históricas nas rádios Guanabara, Globo, Nacional e Tupi.

Apolinho se destacava pelo jeito irreverente e criativo. Após a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, recebeu o convite do locutor José Carlos Araújo para se tornar comentarista. Eles formaram uma das parcerias mais emblemáticas ao longo de mais de quatro décadas. No último mês de fevereiro, o Show do Apolinho completou 25 anos na Super Rádio Tupi.

Em 1995, Apolinho também chegou a ser treinador do Flamengo. Ele recebeu o convite do então presidente Kleber Leite para comandar o time que possuía um trio de ataque com Romário, Sávio e Edmundo. Na ocasião, foi vice-campeão da Supercopa da Libertadores. Três anos depois, voltou ao clube do coração no cargo de diretor técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.