São Paulo pode repetir feito expressivo de 2004 na Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores 2024, o São Paulo agora entra em campo para definir a liderança do Grupo B, que tem o Talleres (ARG) também garantido no mata-mata. Com nove pontos, porém, o Tricolor Paulista tem a chance de repetir um feito que atingiu somente em uma oportunidade.

No ano de 2004, afinal, o São Paulo fez sua melhor campanha em fase de grupos da Libertadores. Àquela ocasião, o clube do Morumbi conquistou 15 pontos na primeira fase, com cinco vitórias e somente uma derrota. Assim, esta campanha pode ser igualada nesta temporada.

Neste momento, o time de Luis Zubeldía tem três vitórias e uma derrota em quatro partidas. As duas próximas rodadas, contudo, acontecem no Morumbis. A primeira delas, aliás, é nesta quinta-feira, diante do Barcelona (ECU), às 21h (de Brasília).

Em 2004, o São Paulo estava no Grupo 4, época em que o torneio dividia as chaves por números e não letras, ao lado de LDU (ECU), Alianza Lima (PER) e Cobreloa (CHL). O único revés são-paulino aconteceu diante dos equatorianos, com derrota por 3 a 0 na altitude de Quito.

O São Paulo foi até as semifinais naquele ano, mas caiu para o Once Caldas (COL), que acabou sendo campeão sobre o Boca Juniors (ARG). Desta vez, entretanto, o clube quer voltar ao lugar mais alto da América para se isolar novamente como brasileiro com mais troféus da Libertadores.

Campanhas do São Paulo em fase de grupos da Libertadores

1972: 8 pontos (3V, 2E e 1D)

1974: 10 pontos (4V e 2E)

1978: 5 pontos (1V, 3E e 2D)

1982: 6 pontos (2V, 2E e 2D)

1987: 4 pontos (1V, 2E e 3D)

1992: 8 pontos (3V, 2E e 1D)

1993: entrou direto nas oitavas de final

1994: entrou direto nas oitavas de final

2004: 15 pontos (5V e 1D)

2005: 12 pontos (3V e 3E)

2006: 12 pontos (4V e 2D)

2007: 11 pontos (3V, 2E e 1D)

2008: 11 pontos (3V, 2E e 1D)

2009: 13 pontos (4V, 1E e 1D)

2010: 13 pontos (4V, 1E e 1D)

2013: 7 pontos (2V, 1E e 3D)

2015: 12 pontos (4V e 2D)

2016: 9 pontos (2V, 3E e 1D)

2019: eliminado na fase prévia

2020: 7 pontos (2V, 1E e 3D)

2021: 11 pontos (3V, 2E e 1D)

* Até 1994, as vitórias na fase de grupos valiam apenas dois pontos. Somente a partir de 1995 que houve a mudança para três pontos

