Gómez iguala Luís Pereira como maior zagueiro artilheiro do Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez atingiu uma marca histórica nesta quarta-feira (15), durante a vitória do Palmeiras por 2 a 1, em cima do Independiente Del Valle, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O paraguaio chegou ao 36º gol pelo clube e igualou a marca de Luís Pereira, como o defensor com mais gols pelo Verdão.

Gómez converteu um pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo, que abriu uma vantagem de 2 a 0 para o Palmeiras no placar. Este foi o segundo gol do paraguaio em 2024. Na partida contra o Liverpool, do Uruguai, ele também converteu uma penalidade na goleada fora de casa.

“Fico muito feliz por chegar à marca de um ídolo como Luís Pereira. Falei com o professor e esse grupo sempre pensa no coletivo. É importante o individual, mas não conseguiria isso sem os companheiros e funcionários que sempre me ajudam. Que deixam a sauna boa, a piscina gelada (risos)”, brincou Gustavo Gómez.

Gustavo Gómez artilheiro também na Libertadores

Além disso, ele chegou aos 12 gols na Libertadores e se tornou o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na competição, empatado com Alex e Gustavo Scarpa. Ele fica atrás apenas de Rony (22 gols) e Raphael Veiga (21 gols) neste ranking. Os dois fazem parte do atual elenco e podem aumentar esses números nesta edição.

Por fim, o tento de Gustavo Gómez foi fundamental para o Palmeiras garantir a liderança do grupo F. Além disso, chegou na mesma pontuação de Talleres e River Plate e vai brigar pela melhor classificação geral da Libertadores.

