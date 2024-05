Fifa escolhe sede da Copa do Mundo Feminina nesta sexta. Brasil no páreo

A Fifa escolhe, na madrugada desta sexta-feira (17), a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil é um dos candidatos a sediar a competição e disputa contra uma candidatura tripla da Europa, com Alemanha, Bélgica e Holanda. O evento acontece em Bangkok, na Tailândia, e terá transmissão da Fifa+.

Aliás, pela primeira vez na história, a sede do Mundial Feminino será decidida pelo Congresso da Fifa no qual votam presidentes de todas as associações nacionais de futebol. Até então, a escolha cabia ao Conselho, que tem 36 integrantes. A votação será na sexta-feira.

“Estamos cumprindo com excelência todas as etapas do processo de candidatura e mostrando que estamos prontos para organizar a melhor Copa do Mundo da história da Fifa. Além de realizar um evento memorável, o Mundial tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Vamos trabalhar até o último minuto para garantir o máximo de votos na eleição”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Conmebol apoia Brasil na candidatura da Copa do Mundo Feminina

Assim, com o apoio do Governo Federal, a candidatura brasileira vem sendo liderada pela CBF e pretende trazer pela primeira vez na história para a América do Sul o Mundial Feminino. Além disso, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e outros dirigentes da entidade também estão envolvidos na campanha para o Mundial Feminino para o continente.

Como parte do processo de candidatura, o Brasil recebeu em fevereiro uma comitiva com especialistas em várias áreas. Assim, por ter conseguido as aprovações técnicas (e a maior nota entre os concorrentes), o país garantiu a posição de candidato na votação na Tailândia para ser sede da Copa do Mundo Feminina.

