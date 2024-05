São Paulo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir, arbitragem e escalações

Nesta quinta-feira (16), o São Paulo e Barcelona de Guayaquil medem forças pela quinta rodada da fase d grupos da Libertadores da América. O duelo será no MorumBIS, a partir das 21h (d Brasília). Classificado para o mata-mata, o Tricolor está com nove pontos e na vice-liderança da chave B. Enquanto isso, o time equatoriano está com dois pontos e na terceira posição.

Onde assistir

O duelo entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil será transmitido pelo canal ESPN e streaming Star+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o São Paulo

Na vice-liderança do seu grupo, o São Paulo tem como objetivo vencer o Barcelona de Guayaquil e ficar vivo na briga pela liderança da chave. Na rodada final, o adversário é o Talleres, que está com 13 pontos. Ou seja, só a vitória interessa aos comandados de Luis Zubeldía.

Na escalação, a principal novidade é a volta de Michel Araújo. O meio-campista cumpriu suspensão na rodada do Brasileiro e desfalcou o time contra o Flu. Portanto, ele está confirmado entre os 11. Embora o meia esteja de volta, Calleri, grande nome do ataque, está lesionado e fica de fora. Apesar da ausência do argentino, o atacante Lucas voltou a ficar à disposição e será opção para o segundo tempo.

Como chega o Barcelona de Guayaquil

Um dos gigantes do Equador, o Barcelona de Guayaquil faz inesperadamente uma das piores campanhas de sua história na Libertadores da América. Com a ambição de chegar longe no torneio, a equipe para na fase de grupos e tenta ao menos carimbar uma vaga na Sul-Americana. Apesar do desafio que será difícil, a esperança é somar três pontos e garantir o calendário continental no segundo semestre. Sendo assim, a equipe só teria que cumprir tabela diante do Cobresal.

SÃO PAULO X BARCELONA DE GUAYAQUIL

Libertadores da América-2024 – Quinta rodada da fase de grupos

Data e horário: 16/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (RJ)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson, Bobadilla, Nestor e Michel Araújo; Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

BARCELONA DE GUAYAQUIL: Javier Burrai; Alex Rangel, Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Anibal Chalá; Leonai, Gaibor e Damián Díaz; Joao Rojas, Preciado e Corozo. Técnico: Ariel Holan.

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Heider Castro (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.