Atlético: Gabriel Milito dá resposta surpreendente sobre jejum de gols de Hulk

Hulk se cobra para voltar a marcar gols com a camisa do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante Hulk, do Atlético, vive um grande jejum de gols. Já são nove partidas sem balançar as redes. O atleta já disse que está preocupado e se cobra bastante. No entanto, isso não ocorre apenas com ele. O técnico Gabriel Milito tem uma importante opinião a respeito.

Afinal, Hulk sendo o principal atleta da equipe, o maior salário do elenco, é cobrado por fazer gols. No entanto, a cobrança é leve em cima do jogador que tem crédito nos bastidores, tanto com elenco quanto com comissão técnica.

Para Gabriel Milito, aliás, a situação vai se normalizar na hora certa.

“Eu tenho muita confiança no Hulk. Obviamente ele precisa fazer gols. Gostaria muito que fizesse gols, mas sei que, por sua capacidade, está pronto para começar a marcar gols”, disse.

Milito, afinal, ressaltou que no momento que o Galo mais precisar, Hulk vai aparecer para salvar o grupo alvinegro.

“Jogadores como o Hulk, de tanta qualidade e hierarquia, aparecem nos momentos em que o time necessita mais. Nesse sentido, não estou preocupado, estou tranquilo”, ressaltou.

Milito relembra momento

Aliás, o técnico atleticano garante que Hulk vai voltar a marcar quando o Galo precisar. Ele, inclusive, relembrou um momento importante do jogador atleticano.

“Às vezes, os atletas passam por momentos difíceis de fazer gols. Mas não perdem a memória. Depois voltam novamente a marcar. Ele provavelmente fará isso no momento em que mais precisarmos. Como foi com o Cruzeiro na final”, finalizou.

