São Paulo x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Nesta quinta-feira (16/5) o São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, às 21h (de Brasília). Trata-de se jogo pela quinta rodada do Grupo B da LIbertadores. O Tricolor é vice-líder com nove pontos e já está garantido nas oitavas. Mas, se vencer, ainda tem chances de ficar em primeiro lugar, já que o Talleres lidera com 13 pontos. O Barcelona, com dois pontos, briga para ficar em terceiro lugar com o Cobresal (um). Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 19h30. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.