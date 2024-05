Braz analisa pausa do Brasileirão e exalta Apolinho: ‘Diferente’

O Flamengo aplicou uma goleada diante do Bolívar por 4 a 0 no Maracanã e conquistou uma vitória importante na Libertadores. O elenco rubro-negro, dessa forma, agora tem uma semana livre de treinos pela frente. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Portanto, os jogos dos próximos dois fins de semana estão cancelados.

Pausa do Brasileirão

Assim, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, comentou sobre esta paralisação do campeonato e atentou para quantidade de jogos que podem ser disputados ao longo da Data-Fifa.

“A gente esperava a reunião da CBF no dia 27, mas foi feita essa determinação. Espero que Flamengo não tenha mais jogos na Data Fifa. Por exemplo, nós iríamos jogar contra o Vasco no sábado com todo o elenco disponível. Não quero falar do Grêmio, na outra rodada, pois é uma situação diferente por razões óbvias. Espero que não amplie. A princípio, eram nove jogos. Agora espero que não passe para 10, 11, 12, 13, 14 jogos nos quais o Flamengo jogaria sem quatro ou cinco jogadores”, disse Marcos Braz.

Morte de Apolinho

Em seguida, Marcos Braz rasgou elogios para Apolinho, que faleceu na noite de quarta-feira (15/05), vítima de um câncer. O jornalista, consolidado como um dos maiores radialistas do país, era um flamenguista apaixonado e trabalhou como treinador do clube em 1995.

“Conhecia ele, conheço a família inteira. Um cara sensacional, rubro-negro apaixonado, mas correto em suas análises. Muito apaixonado, mas sempre imparcial. Tomara que ele tenha uma passagem maravilhosa e que a família esteja confortável. Tive o privilégio de conhecê-lo. Um cara diferente. Com certeza vai homenagear”, afirmou Marcos Braz.

