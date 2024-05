Apresentador vai aos prantos ao saber da morte de Silvio Luiz

Benjamin Back e Silvio Luiz no programa do apresentador chamado "Benja Me Mucho" - (crédito: Marcelo Caitano)

A morte do narrador Silvio Luiz, aos 89 anos, nesta quinta-feira (16), promoveu a comoção no jornalismo esportivo e no Brasil. Especialmente entre pessoas próximas ao locutor. Um companheiro de profissão utilizou as redes sociais para relembrar os momentos bons que viveu junto dele. Em seguida, o intitulou como “maior nome da crônica esportiva de todos os tempos”.

O profissional da imprensa em questão é Benjamin Back, apresentador do programa “É Tudo Nosso”, no SBT e TV Alterosa. Assim como da atração “Domingol com Benja”, na CNN Brasil. Ele caiu aos prantos quando lembrou da sua relação inicial com Silvio Luiz, ainda que indiretamente, em sua infância.

“Eu era menino e era fissurado no Silvio Luiz”, destacou o apresentador.

Em seguida, Benja frisou a alegria que o narrador tinha e conseguia aproveitar esse aspecto para deixar uma partida interessante.

“Ele era a irreverência em pessoa. Era um cara que, quando um jogo estava ruim, ele falava, ele brincava. Eu assistia aos jogos por causa do Silvio Luiz, o jogo era um detalhe”, acrescentou.

Posteriormente, o apresentador expôs alguns momentos de convivência com o locutor.

“Silvio era demais, mesmo com a idade, estava sempre atualizado. Mandou uma mensagem linda pra mim quando estreei na CNN. Quando estreei no SBT mandou um áudio dizendo ‘Este programa é muito louco, Benja, mas eu adorei”, ressaltou Benja.

Idolatria por Silvio Luiz

Depois admitiu toda a sua admiração pelo amigo de profissão.

“Sempre fiz questão de falar que era o maior narrador de futebol de todos os tempos, o maior nome da crônica esportiva de todos os tempos. Perdi um amigo. Graças a Deus, sempre pude falar tudo para ele em vida. Silvão, você é insubstituível, inesquecível. Que dia triste. Descanse em paz. Você deixou um legado aqui que não existe”, frisou o apresentador.

Por fim, Back trouxe à tona alguns bordões do locutor.

“Olho no lance, pelas barbas do profeta. Vai com Deus, Silvio”, concluiu.

Vale relembrar que Silvio Luiz foi para internação no dia 7 de abril, depois de passar mal no decorrer da transmissão de Palmeiras e Santos. Exatamente na decisão do Campeonato Paulista. Na manhã desta quinta-feira (16), o profissional da imprensa sofreu um derrame e veio a óbito por falência múltipla de órgãos.

