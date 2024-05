Itu é a candidata favorita a ser sede provisória do Internacional

O Internacional analisa alternativas para locais de treinamentos e realizações dos seus jogos. Exatamente devido à impossibilidade de utilizar seu centro de treinamento e estádio, que foram alagados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, o clube deve definir uma sede provisória até esta sexta-feira (17). A candidata favorita é Itu, no interior de São Paulo.

A intenção inicial seria para os compromissos do Colorado pela Sul-Americana, que devem ser seus primeiros jogos depois da paralisação forçada de suas atividades. O local que está sob avaliação é o resort é o “Spa Sport”. Aliás, o espaço já recebeu o Japão durante a Copa do Mundo de 2014, além do Chile no decorrer da Copa América de 2019.

Clubes brasileiros como Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos também já se instalaram na localidade em outras oportunidades. A cidade do interior de São Paulo ainda conta com o estádio Novelli Júnior. A casa do Ituano tem capacidade para receber 18.560 pessoas e está distante de Campinas por 55 quilômetros. Além disso, a cidade vizinha tem como trunfo o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Itu seria uma escolha estratégica já que o tanto estádio Novelli Júnior e o Aeroporto de Viracopos cumprem as exigências da Conmebol. No caso, um palco com capacidade mínima para 10 mil pessoas e a presença de um aeroporto internacional em um raio de 150 quilômetros.

Programação do Internacional

O planejamento do Inter é utilizar o Complexo Esportivo da PUC do Rio Grande do Sul até o próximo sábado (18). Ainda não há uma determinação do que vai ocorrer no dia seguinte. Na verdade, a tendência é a de que os jogadores recebam folga. Posteriormente, na próxima segunda-feira (20), viajar para a nova sede e iniciar os trabalhos nela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .