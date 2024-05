Grêmio retorna aos treinos no CT do Corinthians nesta sexta

Arena do Grêmio ficou submersa com as enchentes no Sul do país - (crédito: Foto: Reprodução / Radio GreNal)

O Grêmio voltará aos treinos nesta sexta-feira (17), mas fora de Porto Alegre. Após duas semanas sem atividades por conta das fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, o Imortal se apresenta nesta quinta (16) em São Paulo. Os jogadores vão treinar no CT Joaquim Grava, pertencente ao Corinthians, até o dia 26 de maio.

Contudo, a missão de chegar à capital paulista não foi fácil. O clube precisou de um barco para pegar materiais no CT Luiz Carvalho, que seriam necessários para os treinos cotidianos. A primeira viagem para organizar equipamentos ocorreu na última terça-feira.

Em seguida, na quarta-feira, profissionais do Grêmio foram até o CT com um barco maior para transportar todo o material. No mesmo dia, funcionários iniciaram a viagem de Porto Alegre a São Paulo de ônibus para levar os equipamentos necessários para os jogadores.

Alguns atletas já estavam fora do estado. No entanto, jogadores como Ronald e Edenilson ainda não haviam saído da capital gaúcha. Dessa forma, tiveram que ir de ônibus durante a madrugada até Florianópolis, de onde o grupo e integrantes da comissão técnica pegam voo para São Paulo. Vale lembrar que o treinador Renato Gaúcho já estava no Rio de Janeiro, onde tem residência.

O Grêmio optou pelo CT do Corinthians por conta da estrutura do local, que possui quatro campos. Além disso, pesou a proximidade com o aeroporto, o que facilita no trajeto para novas viagens.

Jogos do Grêmio serão em Curitiba

Os jogos pela Copa Libertadores que ocorrerão no Brasil serão realizados no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Assim, o Imortal vai enfrentar o The Strongest, da Bolívia, no dia 29 de maio, e Estudiantes, da Argentina, no dia 8 de junho. Por fim, ainda encara o Huachipato, no Chile, no dia 4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.