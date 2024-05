Amigão Paulo Soares chora morte de Antero Greco ao vivo; veja

Paulo Soares, o ‘amigão’, entrou ao vivo na ESPN para homenagear o amigo Antero Greco, que morreu na madrugada desta quinta-feira. O jornalista, no entanto, não conseguiu conter a emoção e chorou copiosamente durante conversa com os colegas do canal.

O jornalista disse que não era a pessoa certa para falar porque estava com dificuldades de lidar com a situação. Contudo, o amigão relembrou momentos marcantes juntos e precisou segurar a emoção em diversos momentos.

– Vamos dar risada, gente. Como é que eu posso falar alguma coisa agora? – disse ele em lágrimas, tentando disfarçar.

– Puxa vida, eu e ele falamos tantas notas de falecimento. Fora tantas. É o que eu falei. Aliás, puxa vida, que textos lindos, homenagem. O André (Kfouri, postou um vídeo que diz): “o Antero que sempre chegava atrasado”. Ele sempre chegava em cima da hora. Era irritante. Eu tinha vontade de arrebentar ele – afirmou, entre risos e choro.

– E agora eu escrevi: ‘Poxa, Antero, você que sempre chegava atrasado, em cima da hora, porque que você foi embora aogra? Para que sair tã cedo? Não era hora ainda? Tudo bem que a gente já estava esperando a notícia. Eu veho acompanhando os problemas dele desde o começo, assim como ele sabia os meus. Mas a gente tinha esperança que as coisas fossem empurradas mais para frente. Porque 69 anos é muito cedo… É isso que choca mais. É muito triste – desabafou.

VÍDEO: PAULO SOARES FALA SOBRE ANTERO GRECO

Amigão presta homenagem a Antero Greco no Sportscenter pic.twitter.com/XKen669S4k — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 16, 2024