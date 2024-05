Fifa anuncia punições esportivas em casos de racismo

Vini Jr tornou-se um símbolo na luta contra o racismo - Foto: Jose Jordan/AFP via Getty Images - (crédito: Jose Jordan/AFP via Getty Images)

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (16), que vai adotar punições esportivas em casos de racismo no futebol. Durante um congresso anual, em Bangcoc, na capital da Tailândia, a entidade apresentou o ‘Global Stand Against Racism’, na qual obriga suas 211 filiadas a incluírem, em seus códigos disciplinares, artigos específicos para enquadrar crimes de racismo com “sanções próprias e severas”, incluindo o encerramento do jogo. Ou seja, o time associado ao ato racista vai sair de campo com a derrota.

Além disso, outra novidade anunciada pela Fifa é a criação de um gesto específico que consiste em cruzar os braços na altura dos punhos, para alertar árbitros sobre insultos racistas. Dessa maneira, a entidade afirma que deve “parar, suspender e cancelar jogos em caso de atos racistas”.

A Fifa quer que os comportamentos racistas acabem sendo considerados ofensas criminais em todos os países. Ao mesmo tempo, irá pedir que sejam aplicadas sanções severas nos locais onde o racismo já é criminalizado.

Por fim, a entidade vai promover iniciativas didáticas junto de escolas e governos, com objetivo de alcançar “um futuro desprovido de racismo”.

