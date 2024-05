Fiorentina x Napoli: escalações e onde assistir

A penúltima rodada do Campeonato Italiano começa nesta sexta-feira (17). Fiorentina e Napoli se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura da 37ª rodada do Calcio, no Estádio Artemio Franchi. Com a cabeça na final da Liga Conferência, o clube de Florença, assim como os Napolitanos, apenas cumprem tabela nesta reta final da Serie A.

Como chega a Fiorentina

O clube de Florença terá mais dois compromissos pela frente antes da final da Liga Conferência, contra o Olympiacos, da Grécia, marcada para o próximo dia 29 de maio. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Vincenzo Italiano utilize a partida contra o Napoli e o duelo contra a Cagliari, na última rodada do Campeonato Italiano, para preservar seus principais jogadores e fazer testes na equipe.

No momento, a Fiorentina é a 8ª colocada do Calcio, com 53 pontos, seis a menos que a Lazio, 7ª colocada. Assim, o clube ainda segue com chances remotas de classificação para a Liga Conferência por meio do Italiano. Mas, o grande objetivo é conquistar o título europeu e assegurar uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Como chega o Napoli

Por outro lado, o Napoli fez uma temporada que decepcionou seus torcedores e o clube aparece apenas na 9ª posição do Italiano, com 50 pontos, sem chances de disputar uma competição europeia em 2024/25.

Fiorentina x Napoli

37ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 17/05/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA).

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano.

Napoli: Pierluigi Gollini; Leo Ostigard, Amir Rrahmani e Natan; Giovanni Di Lorenzo, Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Mário Rui; Matteo Politano, Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

Onde assistir: Star+

