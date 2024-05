No velório, Joel Santana relembra apelidos que recebeu de Apolinho

Joel Santana, treinador multicampeão no futebol carioca, esteve presente no velório de Apolinho na Gávea, sede do Flamengo, na tarde desta quinta-feira.

Papai Joel relembrou a amizade que tinha com o radialista e dos apelidos carinhosos que recebeu do colega pela carreira de sucesso que teve nas passagens pelos quatro grandes clubes do Rio.

– Ele é uma lenda que vai deixar um legado muito grande. Quem não gostava de Apolinho não gostava de ninguém. Eu tenho um pouquinho de autoridade para falar disso pois trabalhamos juntos e ele me colocou dois apelidos: Rei do Rio e papa títulos – disse.

Por fim, Joel resolveu mandar um recado para Washington Rodrigues.

– Meu amigo, qualquer dia e qualquer hora dessas a gente se encontra. Um beijo, um abraço. Vai com Deus, Apolinho – concluiu.

ADEUS A APOLINHO

Um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira, Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu nesta quarta-feira (15), aos 87 anos. O comentarista da Super Rádio Tupi comandou o tradicional ‘Show do Apolinho’ por mais de duas décadas, além de assinar a ‘Palinha do Apolinho’ no Giro Esportivo e o quadro ‘Geraldinos & Arquibaldos’. Além disso, ele também fazia parte da bancada de comentaristas do Show da Galera. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer.

Washington Carlos Nunes Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro de 1936, mas o apelido pelo qual ficou conhecido foi graças aos locutores Celso Garcia e Waldir Amaral.

O jornalista se destacava pelo jeito irreverente e criativo. Aliás, após a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, recebeu o convite do locutor José Carlos Araújo para se tornar comentarista. Eles formaram uma das parcerias mais emblemáticas ao longo de mais de quatro décadas. No último mês de fevereiro, o Show do Apolinho completou 25 anos na Super Rádio Tupi.

Em 1995, Washington Rodrigues também chegou a ser treinador do Flamengo. Ele recebeu o convite do então presidente Kleber Leite para comandar o time que possuía um trio de ataque com Romário, Sávio e Edmundo. Na ocasião, foi vice-campeão da Supercopa da Libertadores. Três anos depois, voltou ao clube do coração no cargo de diretor técnico.