Rio Ave x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, nesta sexta-feira, o Benfica visita o Rio Ave pela da 34ª rodada, a última do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio dos Arcos, às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega o Rio Ave

O Rio Ave está no meio da tabela e apenas cumpre tabela. Na décima colocação, afinal, o clube tem 36 pontos e não briga por mais nada na última rodada da competição nacional. Dessa forma, o jogo servirá para uma despedida e um até logo para o torcedor.

Como chega o Benfica

Da mesma forma, aliás, o Benfica entra em campo para dar adeus à temporada. Com a segunda colocação do campeonato assegurada e vaga na Champions League também, os Encarnados só cumprem tabela. O Sporting, rival da cidade, já conquistou o título nacional.

RIO AVE X BENFICA

Liga Portugal 2023/24 – 34ª rodada

Data e horário: 17/05/2024, 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio dos Arcos, na Vila do Conde (POR)

RIO AVE: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick William; Costinha, Idrissi, Gomes e Embalo; Joca, Ronaldo e Boateng. Técnico: Luís Freire

BENFICA: Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva e Fernández; João Neves, Florentino, Di María, Kökçü e João Mario; Rafa Silva. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: David Rafael Silva

Assistentes: Andreia Sousa e Nelson Cunha

VAR: Rui Oliveira

