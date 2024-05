Antônio Oliveira chega a 20 jogos no Corinthians; veja os números

Contratado logo depois da saída de Mano Menezes, o técnico Antônio Oliveira chegou a marca de 20 jogos pelo Corinthians na última terça-feira (14). Diante do Argentinos Juniors, goleada por 4 a 0 e time garantido no mata-mata da Copa Sul-Americana.

Apesar de conseguir um bom desempenho no torneio continental, o técnico português ainda trabalha para ajeitar a casa a fim de engatar uma sequência de bons resultados, pois a pressão dentro do clube é imensa para avançar nas competições do calendário.

Paulistão

O primeiro desafio de Antônio Oliveira foi o Campeonato Paulista. O treinador chegou com o Timão na luta contra o rebaixamento e não conseguiu evitar a eliminação precoce na fase de grupos.

O principal resultado veio no clássico diante do Palmeiras. Na Arena Barueri, o Corinthians buscou um resultado de empate por 2 a 2 nos minutos finais e com dois jogadores a menos, ou seja, um feito heroico diante de um rival importante.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil o cenário foi diferente. O treinador está no comando do time desde a estreia. Diante do Cianorte e América-RN vitórias. Porém, no duelo contra o Mecão, o Corinthians ainda vai disputar o jogo da volta. No primeiro encontro, triunfo por 2 a 1.

Brasileirão

O principal obstáculo, até o momento, é o Campeonato Brasileiro. Dos seis jogos que disputou, o Corinthians venceu apenas um. Como resultado, a equipe aparece na 17ª colocação, com cinco pontos.

Veja os números de Antônio Oliveira no Corinthians:

20 jogos

10 vitórias

5 empates

5 derrotas

32 gols marcados

14 gols sofridos

