Juventus define substituto para Massimiliano Allegri

Juventus' Italian coach Massimiliano Allegri shouts instructions to his players during the Italian Cup Final between Atalanta and Juventus at the Olympic stadium in Rome on May 15, 2024. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Nem mesmo o título da Copa da Itália, após a vitória por 1 a 0 sobre a Atalanta, na última quarta-feira (15), vai manter o técnico Massimiliano Allegri na Juventus. Dessa maneira, a segunda passagem do treinador, que tem contrato até 2025, deve encerrar no fim desta temporada e o nome que mais agrada à diretoria da Velha Senhora é Thiago Motta, que fez uma grande temporada no comando do Bologna, tendo garantido a classificação para a próxima edição da Champions.

Segundo o ‘Sky Sport’, a Juve bateu o martelo após os casos de indisciplina na final da Copa, contra os árbitros, dirigentes e jornalistas. Ao mesmo tempo, as ações de Allegri teriam acontecido por uma insatisfação do técnico pela forma como tem sido ‘orquestrada’ a sua saída nos últimos meses e pela falta de reforços para o clube na última janela de transferências.

Além disso, a relação do treinador com Cristiano Giuntoli, diretor de futebol da Juve, é “inexistente”. A direção não está satisfeita com o seu trabalho, principalmente pela queda de rendimento do time no segundo turno do Campeonato Italiano.

Por fim, ainda com Allegri no comando, a Juventus se prepara para enfrentar o Bologna na próxima rodada do Campeonato Italiano. Dessa forma, o clube pode enfrentar seu futuro técnico na penúltima rodada do Calcio.

