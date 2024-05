Palmeiras teme perder trio de atletas para a Seleção Brasileira

O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 2 a 1 na última quarta-feira (15), mas o técnico Abel Ferreira não consegue ficar com a cabeça fria. O grande motivo é a Seleção Brasileira, que pode tirar mais três jogadores do seu elenco para a disputa da Copa América no mês de junho.

No primeiro momento, apenas Endrick, seu principal atacante, está na lista do técnico Dorival Junior para disputar o torneio. De acordo com treinador português, Zé Rafael, Murilo e Raphael Veiga estão na pré-lista de convocados.

Mais convocados

O temor começou a tomar conta do Palmeiras devido a decisão da Conmebol. A entidade aumentou de 23 para 26 convocados. Dos três, apenas o zagueiro Murilo já foi chamado por Dorival Junior. Apesar da convocação, o defensor, curiosamente, foi o único que ainda não somou minutos com o novo treinador.

Outros desfalques no Palmeiras

Além dos nomes citados para atuar na Seleção Brasileira, internamente o Palmeiras sabe que deverá perder o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Piquérez (Uruguai).

Calendário

A Copa América 2024 será nos Estados Unidos. O torneio está agendado entre os dias 20 de junho a 14 de julho. Sendo assim, o Palmeiras pode ter desfalques de quase um mês, o que certamente irá incomodar Abel Ferreira.

