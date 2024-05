Novorizontino x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, nesta sexta-feira, o Novorizontino recebe o Coritiba pela sexta rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Novorizontino

O time paulista até começou bem a Série B, com duas vitórias em três jogos, mas a fase virou. Nas últimas duas partidas, afinal, foram duas derrotas. Agora, porém, o clube de Novo Horizonte quer deixar a má fase para trás para voltar a somar três pontos.

Como chega o Coritiba

O Coxa tem campanha parecida, com um ponto a mais que o rival desta sexta-feira. Fora de casa, contudo, o clube paranaense sabe que não terá vida fácil e espera surpreender para seguir com o objetivo de voltar à elite do Campeonato Brasileiro.

NOVORIZONTINO X CORITIBA

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Sexta rodada

Data e horário: 17/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorjão, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Waguininho e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastián Gómez e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Wesley Pomba e Brandão. Técnico: James Freitas

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Bruno Muller (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).

