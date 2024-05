Sem CT, estádio e uniforme titular, Inter ‘recomeça’ na PUC

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram também os uniformes de jogo do Inter. As peças foram muito danificadas e/ou se perderam com a tragédia que afeta o estado desde o último dia de abril. Assim, a diretoria do Internacional já entrou em contato com a Adidas, marca de fornecedora espotiva alemã. A empresa, segundo o site “GE”, se solidarizou e não se opôs a mandar novas roupas. Por outro lado, o Colorado conseguiu recuperar os uniformes de treinos.

Este não é o único problema que apareceu para o Internacional com a tragédia. O time comandado por Eduardo Coudet ainda não pode usar o CT do Parque Gigante nem o Beira-Rio, ambos fortemente prejudicados com o desastre ambiental.

O Internacional, aliás, projeta gastar R$ 35 milhões para recuperar tudo, além de gastos com hospedagens, viagens, alimentação, entre outros, no período que for mandar suas partidas longe do Beira-Rio. O mais provável, por ora, é que o Inter vá para Cascavel (PR) ou Chapecó (SC), ambas cidades com muitos colorados e próximas ao Rio Grande do Sul.

Aos poucos, porém, o Inter tenta voltar à normalidade. Nesta semana, inclusive, o Colorado voltou aos treinos, mas no estádio da PUC-RS. Nesta sexta-feira (15), aliás, o Internacional promoverá um treino aberto para 1.300 sócios. A entrada (1 kg de alimento não perecível) será revertida para ajudar as vítimas da tragédia.

Além dos treinos, o Inter também já vê o calendário de jogos ser refeito. Dessa forma, o próximo compromisso está marcado para o dia 28 de maio, contra o Belgrano (ARG), com mando do Inter, às 21h30, em compromisso adiado pela Sul-Americana. Três dias depois, o Colorado visita o Vitória, mas pelo Brasileirão.

A tragédia

Desde o último dia de abril, o Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas, que fizeram transbordar rios e lagos de Porto Alegre, Região Metropolitana e outras cidades do estado. Mais de 150 pessoas perderam a vida. Além disso, outras centenas ficaram desabrigadas, desaparecidas ou feridas.

As chuvas até têm diminuído, mas ainda não há previsão de normalidade. Inclusive, os estádios de Grêmio e Inter estão interditados, e milhares de moradores de Porto Alegre e outras cidades estão ilhados e/ou com severas limitações de mobilidade.

Por conta disso, Grêmio, Inter e Juventude não entraram em campo pelo Brasileirão nas duas últimas rodadas. Além disso, após muitos pedidos desses e de outros clubes da Série A, a CBF optou por adiar as duas próximas rodadas. A dupla Gre-Nal, inclusive, teve os compromissos das competições continentais também adiados. Dessa forma, é provável que calendário do futebol brasileiro em 2024 avance até perto do Natal.

