Zubeldía alerta que São Paulo precisa se conectar para vencer rivais fechados

São Paulo e Barcelona-EQU mediram forças nesta quinta, no MorumBis - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, na noite desta quinta-feira (16), no MorumBis, precisa servir de lição para o São Paulo. Esse é o entendimento do técnico Luis Zubeldía, que viu a equipe fazer sua pior atuação, contando os sete jogos sob seu comando.

O resultado deixa o Tricolor a três pontos do Talleres-ARG, que ocupa a liderança do Grupo B da Libertadores. Ainda assim, o time brasileiro precisa de um triunfo simples para fechar na dianteira da chave.

Zubeldía alertou que o São Paulo terá pela frente adversários com o modelo de jogo do Barcelona e, assim, precisará achar alternativas para superar as retrancas.

“A partida de hoje (quinta-feira) é uma amostra para entendermos que daqui até o final os times vão tratar de jogar assim, fechados. Se não estivermos finos na conexão, teremos dificuldades”, iniciou o treinador, que segue invicto à frente do time.

“Libertadores e Sul-Americana é um processo em que você vai enfrentando times difíceis. Às vezes, como hoje, montam uma marcação para não te dar chances por dentro, só por fora. Te param com faltas”, acrescentou o argentino. Zubeldía percebe nervosismo são-paulino Os jogadores são-paulinos se mostraram ansiosos e mal tecnicamente para buscar saídas diante do setor defensivo equatoriano. “Falei com eles no intervalo. Havia algumas coisas que estávamos fazendo bem, mas algumas, um pouco nervosos. No primeiro tempo nos faltava um toque final, nos conectar. Pode ser porque se fecharam mais e faltava mais gente na zona de área para acompanhar André e Luciano”.

O time de Zubeldía volta a campo na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), novamente no MorumBis. O adversário será o Águia de Marabá, do Pará, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo torneio continental, a partida como mandante frente ao Talleres ocorre no dia 29, também às 21h30.

